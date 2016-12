Tv pubblica: "La Merkel non sa dov'è Berlino"

foto Da video 23:18 - La prima della classe in Europa, nel suo Paese ha preso un sei meno. Angela Merkel è stata colta in castagna per le sue lacune in geografia. Nel corso della trasmissione satirica del venerdì sera "Heute Show" sulla seconda rete pubblica tedesca Zdf, il popolare comico Oliver Welke ha mandato in onda un video in cui la Cancelliera in una scuola russa ha avuto difficoltà ad indicare la posizione di Berlino su una carta geografica. - La prima della classe in Europa, nel suo Paese ha preso un sei meno. Angela Merkel è stata colta in castagna per le sue lacune in geografia. Nel corso della trasmissione satirica del venerdì sera "Heute Show" sulla seconda rete pubblica tedesca Zdf, il popolare comico Oliver Welke ha mandato in onda un video in cui la Cancelliera in una scuola russa ha avuto difficoltà ad indicare la posizione di Berlino su una carta geografica.

Frau Merkel, a suo tempo studentessa fortissima in inglese e matematica, oggi si è mostrata debole in geografia. "Ragazzi adesso tocca alla geografia. Merkel, vieni alla lavagna e dicci dove è Berlino", ha esordito il comico, prima di mandare in onda un video in cui la cancelliera in visita ad una scuola russa si trova davanti ad una carta geografica senza le indicazioni dei Paesi e dei loro confini.



Richiesta dalla insegnante di indicare dove si trova Berlino, la Merkel indica con il dito un punto e spiega: "Deve essere più o meno qui". All'obiezione che la capitale tedesca si trova un po' più ad occidente, la Merkel replica: "E qui che c'è?". "Qui c'è la Russia", corregge l'insegnante un po' imbarazzata. "Oh, così vicina?", replica sorpresa la cancelliera.



"Beh, in fondo su Berlino non c'è molto da sapere", riassume il comico, "come voto diciamo un 6 meno", ha concluso.