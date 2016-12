foto Ap/Lapresse

21:41

- Le circostanze del massacro di Hula, in Siria, dove sono morti 116 civili, non sono ancora chiare. Lo ha detto il capo della missione Onu in Siria, il generale Robert Mood. Intanto, al Consiglio di sicurezza circola una bozza di dichiarazione di compromesso in cui non si additerebbero più le forze armate siriane come responsabili dei bombardamenti ad Hula. La condanna del massacro sarebbe più generica come chiesto dalla Russia.