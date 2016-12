foto Ap/Lapresse

23:44

- E' di almeno 108 morti, tra cui decine di bambini, e 300 feriti il bilancio aggiornato delle vittime del massacro di Hula avvenuto tra venerdì e sabato. Lo ha riferito il comandante della missione degli osservatori Onu in Siria, il generale norvegese Robert Mood, intervenendo alla riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza. La Russia ha preso la parola per sostenere di non ritenere il regime di Bashar el Assad responsabile della strage.