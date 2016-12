foto Ap/Lapresse 20:35 - Due presunti membri dell'organizzazione separatista basca Eta sono stati arrestati dalla polizia francese a Cauna, nel sudovest della Francia. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno spagnolo. Gli arrestati "fanno parte del braccio militare e di reclutamento dell'organizzazione criminale", ha aggiunto sottolineando che uno dei due è il "capo supremo" del gruppo. L'Eta, nonostante gli annunci, ancora non ha deposto le armi né si è sciolta. - Due presunti membri dell'organizzazione separatista basca Eta sono stati arrestati dalla polizia francese a Cauna, nel sudovest della Francia. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno spagnolo. Gli arrestati "fanno parte del braccio militare e di reclutamento dell'organizzazione criminale", ha aggiunto sottolineando che uno dei due è il "capo supremo" del gruppo. L'Eta, nonostante gli annunci, ancora non ha deposto le armi né si è sciolta.

Il ministro non ha fornito le identità dei due, catturati nel primo pomeriggio nell'ambito di un'operazione condotta dalla polizia francese in collaborazione con quella spagnola.



Il 20 ottobre l'Eta ha annunciato che avrebbe rinunciato definitivamente alla violenza ma alle intenzioni non hanno fatto seguito azioni concrete di scioglimento del gruppo.