13:52 - L'Iran costruirà una seconda centrale nucleare entro l'inizio del 2014: lo ha annunciato il capo dell'organizzazione per l'energia atomica di Teheran, Fereydoon Abbasi Davani, citato dalla tv di Stato iraniana. Il nuovo impianto atomico sorgerà accanto a quello di Bushehr, attualmente l'unica centrale atomica esistente nella Repubblica islamica.

Cresce la tensione, "Nessun accordo con Aiea per ispezione a Parchin"

Non c'è ancora alcun accordo per consentire agli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica di ispezionare il complesso militare di Parchin, nei pressi di Teheran. Lo ha detto Fereydoun Abbasi, capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, secondo quanto riferisce l'agenzia Isna. Teheran sostiene che l'ispezione dell'installazione di Parchin non ricade sotto la giurisdizione dell'Onu e che le notizie secondo le quali nel complesso vengono svolte attività nucleari si basano unicamente su rapporti di intelligence occidentali.