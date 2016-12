foto Ap/Lapresse

09:14

- Il Kuwait, presidente di turno della Lega Araba, ha annunciato l'intenzione di convocare una riunione urgente dell'Organizzazione sulla Siria dopo il massacro di Hula, con un centinaio di vittime un terzo delle quali bambini. "Il Kuwait contatterà i membri della Lega Araba per una riunione urgente a livello dei ministri degli esteri per prendere le misure necessarie per mettere un termine all'oppressione del popolo siriano", recita una nota.