foto Reuters

08:44

- Il capo dell'organizzazione per l'energia atomica iraniana, Fereydoun Abbassi Davani, ha dichiarato che l'Iran non deve cedere sull'arricchimento dell'uranio al 20%, una questione centrale nelle trattative fra Teheran e la comunità internazionale sul controverso programma nucleare iraniano. Lo riferisce l'agenzia iraniana Isna. "Non abbiamo motivi per cedere", ha detto Abbassi