- Quattro soldati Isaf, sotto comando Nato, sono morti ieri nell'Afghanistan meridionale. Lo riferisce oggi la stessa Isaf a Kabul. In un comunicato in cui non si indica la nazionalità delle vittime, si precisa solo che i decessi sono stati causati da "separati attacchi con rudimentali ordigni esplosivi" (ied). I militari stranieri morti in Afghanistan sono, secondo un calcolo non ufficiale, 33 dal primo maggio e 169 dall'inizio dell'anno.