- Il segretario di Stato Usa Hillary Clinton sarà in visita in Armenia, Azerbaigian e Georgia a partire dal 31 del mese. Incontrerà anche rappresentanti della società civile. Sicurezza regionale, democrazia, sviluppo economico e lotta al terrorismo saranno i temi principali dei suoi incontri nella regione. Clinton si recherà anche, in questa missione di 8 giorni, in Turchia e in Danimarca, Norvegia e Svezia.