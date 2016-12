foto Ap/Lapresse

22:05

- Due persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite a Quetta, nel sud-ovest del Pakistan, per il lancio di due razzi. Lo hanno reso noto le autorità locali. Una granata ha centrato un mercato, uccidendo un giovane di 17 anni e ferendo 18 persone, una delle quali è poi morta in ospedale. L'attentato non è stato rivendicato, ma simili attacchi in passato sono stati compiuti da gruppi separatisti.