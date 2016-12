foto Ansa

18:46

- Il capo degli osservatori dell'Onu il generale Robert Mood ha condannato oggi come "una brutale tragedia", il massacro di 92 persone a Hula in Siria. Gli osservatori, ha detto, "hanno confermato l'impiego dei cannoni dei carri armati". Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, fra le vittime dell'attacco delle truppe filo governative ci sarebbero anche 32 bambini.