La ragazza in rosso contro Assad

- Un vestito rosso e uno striscione color porpora. “Fermate le uccisioni. Vogliamo costruire una patria per tutti i siriani”. In mezzo al traffico di Damasco Rima Dali ha rischiato più volte di essere investita. È lì che protesta contro i crimini del regime di Bashar al Assad, senza urla né grida, solo tenendo tra le mani uno striscione.

Rima è una studentessa di 33 anni e ha scelto la protesta silenziosa. Per aver osato sfidare il regime è stata arrestata e poi rilasciata, rimessa in prigione per aver organizzato una veglia in onore delle vittime degli attentati di Damasco e liberata ancora una volta. È lei il simbolo della rivolta delle donne siriane che sempre di più stanno scegliendo proteste simili.

“L’idea iniziale del movimento non è nata nel modo in cui poi si è diffusa", ha dichiarato la Dali in un’intervista alla rivista online News Centre riportata dal sito sirialibano.com. "Si trattava di un’espressione personale, di dar sfogo a una rabbia che mi dominava, e una tragedia a cui mi sono rifiutata di sottostare, rispetto alla situazione umanitaria creatasi in Siria. Mi sono rifiutata di accettare che un siriano fosse ucciso per mano di un altro siriano e non ho mai trovato una giustificazione per questo", continua la giovane. "La rabbia e la tristezza mi dominavano, mi sono fermata e ho manifestato questo in pubblico senza preoccuparmi delle conseguenze e delle reazioni che ho ignorato volutamente”.