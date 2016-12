foto Ansa

12:37

- Un team di osservatori Onu della missione in Siria è arrivato a Hula, non lontano da Homs, dove gli attivisti anti-regime hanno detto che oltre 100 persone, tra le quali 25 bambini, sono state uccise dalle forze fedeli ad Assad. L'obiettivo degli osservatori è quello di "documentare i crimini commessi nelle ultime 24 ore, in violazione del cessate-il-fuoco", previsto dal piano di pace di Kofi Annan.