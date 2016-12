foto Ap/Lapresse

- Non si ferma la violenza in Siria. Secondo Bassma Kosmani, responsabile delle relazioni esterne del Cns, "a Hula 110 civili sono stati uccisi dalle forze del regime siriano. Alcune vittime sono morte a causa dei bombardamenti di artiglieria mentre altre, tra le quali intere famiglie, sono state massacrate". Al momento, non ci sono conferme indipendenti sull'accaduto.