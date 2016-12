foto Ap/Lapresse

07:18

- Un uomo è stato ucciso e almeno altri dieci sono stati feriti in un attacco con una granata contro un ristorante a Karachi, in Pakistan, nella zona di Jamshed Road. Terroristi su una moto hanno lanciato la bomba e sono fuggiti. Undici persone sono rimaste ferite. Una è morta in seguito. Le vittime sono tutte lavoratori che si trovavano nelle vicinanze del locale.