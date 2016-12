foto Ap/Lapresse

06:56

- La polizia dell'Aia, in Olanda, ha ucciso un uomo che aveva accoltellato un agente, nella notte fra venerdì e sabato. L'agente è ricoverato in gravi condizioni. Il poliziotto, che era intervenuto per schiamazzi, è stato attaccato da un individuo armato di coltello. Un altro poliziotto ha ucciso l'aggressore a colpi di arma da fuoco. Si ignora al momento il motivo della rissa.