- L'uomo che ha confessato di aver strangolato il bimbo di 6 anni Etan Patz, scomparso a New York nel '79, è stato incriminato di omicidio di secondo grado (non premeditato). Pedro Hernandez, 51 anni, alla fine degli anni 70 lavorava come magazziniere in un negozio di Soho, a New York, dove Etan fu visto l'ultima volta. All'epoca il caso fece scalpore al punto che, in seguito ad esso, il presidente Reagan firmò nel 1984 una legge sui bambini scomparsi.