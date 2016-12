foto Ap/Lapresse

05:58

- Dopo essere stato asserragliato per ore in un ufficio immobiliare con 15 ostaggi un uomo armato ha liberato tutte le persone e si è sparato due colpi alla testa. E' accaduto a Valpairaiso, cittadina dell'Indiana. Secondo quanto ha riferito la polizia locale nessuno degli ostaggi è rimasto ferito mentre l'uomo versa in condizioni molto critiche. Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto l'uomo a compiere l'irruzione.