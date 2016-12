foto Dal Web

01:10

- Due persone, un uomo e una donna, sono morte in un incidente di canyoning in Tirolo, in Austria. La disgrazia si è verificata durante una discesa di torrentismo nella chiusa Auerklamm nella valle Oetztal, vicino al confine con l'Italia. Un turista tedesco è saltato nel torrente ed è stato trainato in basso dalla corrente. La guida del gruppo, una donna, si è tuffata per soccorrerlo, ma anche lei non è riuscita a restare a galla.