foto Dal Web 00:23 - Steve Crecelius, un padre americano di 6 ragazzi, marito felice da 25 anni, è entrato in ospedale con dolori ai reni e ha scoperto di essere anche una donna. E' successo un paio di anni fa, ma la storia è emersa solo oggi. Ora si chiama Stevie, ha scelto la sua identità femminile e prende gli ormoni che gli hanno fatto sviluppare i seni. Continua a condividere l'esistenza con la stessa moglie e i figli che hanno accettato la singolare situazione. - Steve Crecelius, un padre americano di 6 ragazzi, marito felice da 25 anni, è entrato in ospedale con dolori ai reni e ha scoperto di essere anche una donna. E' successo un paio di anni fa, ma la storia è emersa solo oggi. Ora si chiama Stevie, ha scelto la sua identità femminile e prende gli ormoni che gli hanno fatto sviluppare i seni. Continua a condividere l'esistenza con la stessa moglie e i figli che hanno accettato la singolare situazione.

L'ecografia per i calcoli ai reni di Steve ha rivelato l'inequivocabile verità: l'uomo possedeva genitali maschili all'esterno e femminili all'interno. Per Steve è stata una liberazione improvvisa: "Da quando avevo 6 anni di età mi sono accorto di avere sensazioni in qualche modo femminili, mi mettevo il trucco della mamma e mi trovavo carino".



"Quando l'infermiera mi ha letto i risultati dell'ecografia sottolineando che ero donna, o comunque 'intersex' tutto ha avuto senso", ha dichiarato il fotografo alla rete televisiva Nbc. Anche per Debbie, moglie e compagna da una vita, la scoperta ha spiegato tante cose: "La prima volta che ho visto Steve - ha ricordato - mi sono detta che correva come una ragazza invece che come un uomo. Ora sono stata felice di accompagnarlo a comprarsi il primo reggiseno".



Secondo la Società Americana degli "intersex", ogni anno negli Usa vengono alla luce 1.500 bambini con genitali parzialmente o completamente appartenenti ad entrambi i sessi.