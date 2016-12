Usa, Obama era un "guru" delle canne

foto Da video 23:40 - Barack Obama, quando era un giovane studente, fumava le "canne". L'attuale inquilino della Casa Bianca non l'ha mai nascosto. La novità è che all'interno della "Choom gang" promuoveva la cosiddetta "Total Absortion": fumare inalando completamente il fumo. E chi non ci riusciva, fuori dal gruppo. A raccontare l'inedito spaccato di vita è David Maraniss, nel libro che uscirà a breve negli Stati Uniti dal titolo "Barack Obama. The Story". - Barack Obama, quando era un giovane studente, fumava le "canne". L'attuale inquilino della Casa Bianca non l'ha mai nascosto. La novità è che all'interno della "Choom gang" promuoveva la cosiddetta "Total Absortion": fumare inalando completamente il fumo. E chi non ci riusciva, fuori dal gruppo. A raccontare l'inedito spaccato di vita è David Maraniss, nel libro che uscirà a breve negli Stati Uniti dal titolo "Barack Obama. The Story".

Si tratta dell'ennesima biografia non autorizzata destinata a suscitare polemiche. Anche se Obama non è il primo presidente ad aver ammesso di aver fumato spinelli. Prima di lui aveva confessato di aver fatto uso di marijuana Bill Clinton, che però ha sempre tenuto a precisare di non aver mai inalato il fumo.



Dal libro di Maraniss emerge invece un giovane Obama convinto praticante della tecnica a quei tempi in voga tra i fumatori più accaniti, quella di "sputare" fuori il fumo il più tardi possibile. La "Total Absortion" appunto, una sorta di filosofia che in gergo si chiamava "Ta". Si stava seduti tutti insieme, generalmente in circolo, e a chi per primo buttava fuori il fumo veniva inflitta una penalità molto severa, fino all'esclusione dalla "Choom gang". Un gruppo nel quale il piccolo Obama mostrava già doti da leader.



La fotografia che emerge del futuro presidente però è quella di un ragazzo che, nonostante il rito degli spinelli con gli amici, andava bene a scuola, tanto da essere considerato uno studente-modello. Così come poi si è dimostrato nel corso dei suoi anni passati a studiare tra New York e Chicago.



Certo - racconta Maraniss - al di là delle canne il giovane Obama aveva altri comportamenti un po' curiosi: come quello di suggerire ai compagni di studi di dormire con un libro di testo sotto il cuscino la notte prima di un test o degli esami. Una garanzia - secondo il futuro presidente - per ottenere dei buoni risultati. O forse solo un gesto scaramantico. E ad Obama non è poi andata così male.