foto Ap/Lapresse

21:37

- Un uomo armato tiene 15 persone in ostaggio in un'agenzia immobiliare a Valparaiso, città dell'Indiana a 100 chilometri da Chicago. Secondo quanto riportato dai media americani, la polizia ha avviato contatti con l'uomo e al momento non ci sarebbero feriti anche se la polizia è stata allertata dopo aver ricevuto indicazione di spari all'interno dell'edificio dove si trova l'ufficio immobiliare Prudential Executive Group Real Estate.