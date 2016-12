foto Ap/Lapresse

18:26

- Tracce di uranio arricchito al 27% sono state trovate nel sito nucleare di Fordow, in Iran. Lo denuncia l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) in un rapporto nel quale avverte che il Paese potrebbe avere le potenzialità per costruire la bomba atomica entro la fine dell'anno. L'Iran, si legge nel documento, ha aumentato la propria capacità di produrre materiale nucleare installando nuove centrifughe in un sito sotterraneo.