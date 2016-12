Elezioni in Egitto, in testa i Fratelli musulmani

foto Twitter 14:29 - Risultati provvisori delle elezioni in Egitto. Il primo classificato delle presidenziali è il candidato dei Fratelli musulmani Mohamed Morsi, il secondo l'ex premier di Mubarak, Ahmad Shafik. Al terzo posto il nasseriano Hamdin Sabbahi. Lo indicano dati ufficiosi che si riferiscono a 11.327 urne su 13.099. Morsi è accreditato di 4.968.184 voti (27,7 %), Shafiq 4.416.909 (24,6%), Sabbahi 3.290.375 (18,3%). - Risultati provvisori delle elezioni in Egitto. Il primo classificato delle presidenziali è il candidato dei Fratelli musulmani Mohamed Morsi, il secondo l'ex premier di Mubarak, Ahmad Shafik. Al terzo posto il nasseriano Hamdin Sabbahi. Lo indicano dati ufficiosi che si riferiscono a 11.327 urne su 13.099. Morsi è accreditato di 4.968.184 voti (27,7 %), Shafiq 4.416.909 (24,6%), Sabbahi 3.290.375 (18,3%).

I risultati ufficiali delle elezioni presidenziali sono previsti per domenica, mentre il ballottaggio è fissato per il 16 e 17 giugno. L'affluenza del primo turno è stata stimata attorno al 50%. I Fratelli musulmani avevano sostenuto che il loro candidato era stato il più votato sin dal primo dei due giorni utili per recarsi alle urne. Il gruppo islamista sostiene che Mursi sia in testa con circa il 27,7%. Shafik, che a metà scrutinio sembrava più staccato, avrebbe conquistato il 24,6%. Al terzo posto l'esponente della sinistra nasseriana Hamdeen Sabbahi intorno al 20%. Il filoislamico moderato Abdel Moneim Abul Fotouh è quarto con poco piuù del 17%, mentre l'ex segretario della Lega Araba Amr Moussa è quinto con circa il 12%.



Il segretario di Stato americano Hillary Clinton si è già congratulata con l'Egitto per le "storiche" elezioni e si è detta pronta a lavorare con il nuovo governo. "Non vediamo l'ora di lavorare con il governo eletto democraticamente", ha detto in un comunicato diffuso dal suo portavoce. Gli Usa, ha aggiunto, "sono al fianco delle persone che lavorano per raccogliere i frutti della promessa della rivolta dello scorso anno".