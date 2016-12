Gb, teenager obesa ha malore: per salvarla e portarla all'ospedale si abbattono muri

foto Da video 12:40 - Le squadre di pronto soccorso di Aberdare, una cittadina nel sud del Galles, sono state costrette a demolire una casa per portare in salvo una teenager gravemente obesa che aveva avuto un malore. Questo l'unico modo per far uscire dalla sua camera Georgia Davis, che pesa 400 chili ed è considerata l'adolescente più grassa del Regno. Per portare a termine l'operazione ci sono volute 8 ore e l'opera di 40 persone tra paramedici e vigili del fuoco. - Le squadre di pronto soccorso di Aberdare, una cittadina nel sud del Galles, sono state costrette a demolire una casa per portare in salvo una teenager gravemente obesa che aveva avuto un malore. Questo l'unico modo per far uscire dalla sua camera Georgia Davis, che pesa 400 chili ed è considerata l'adolescente più grassa del Regno. Per portare a termine l'operazione ci sono volute 8 ore e l'opera di 40 persone tra paramedici e vigili del fuoco.

La ragazza, che ha 19 anni, è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni ma solo dopo che le squadre di soccorso hanno demolito parte del tetto della casetta di sua madre, abbattuto un muro divisorio, eretto una scala sostenuta da una robusta impalcatura e puntellato i soffitti perché non crollassero. Georgia è stata quindi sollevata con una gru e depositata su una barella speciale che da sola pesa 70 chili.