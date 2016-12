India, i marò trasferiti in ex riformatorio

foto Reuters Correlati Tutto sulla vicenda dei marò 13:15 - I marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono stati trasferiti dal carcere di Trivandrum nella Borstal School di Kochi, dove resteranno in attesa degli sviluppi del processo che li vede accusati di omicidio di due pescatori scambiati per pirati. L'ex riformatorio ora adibito ad uffici è stato dichiarato "dipendenza" del carcere. Latorre e Girone sono stati sistemati in due stanze ed hanno uno spazio per muoversi e fare attività fisica. - I marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono stati trasferiti dal carcere di Trivandrum nella Borstal School di Kochi, dove resteranno in attesa degli sviluppi del processo che li vede accusati di omicidio di due pescatori scambiati per pirati. L'ex riformatorio ora adibito ad uffici è stato dichiarato "dipendenza" del carcere. Latorre e Girone sono stati sistemati in due stanze ed hanno uno spazio per muoversi e fare attività fisica.

La Borstal School

La Borstal School, che dista circa 280 km dal carcere di Trivandrum, si trova a Kakkanad vicino all'aeroporto di Kochi. Per accogliere i due militari italiani, è stata risistemata e visionata più volte dalla delegazione italiana che ne ha verificato l'agibilità. Si tratta di una casetta a un piano, immersa nella lussureggiante vegetazione dell'area e circondata da un giardino dove i due militari potranno svolgere attività fisica.



Il giudice prolunga la custodia di due settimane

Durante il trasferimento, i due marò hanno fatto tappa a Kollam dove il giudice istruttore A.K. Gopakumar li ha incontrati per la prima volta e ha esteso di due settimane la custodia giudiziaria. Con il passaggio oggi davanti al giudice è finita la fase istruttoria e presto potrebbe cominciare il processo vero e proprio. Il magistrato ha investito della questione il tribunale di primo grado di Kollam che deve fissare la prima udienza. Intanto, lunedì è attesa presso l'Alta Corte di Kochi l'udienza per la richiesta di libertà su cauzione avanzata dalle autorità italiane.