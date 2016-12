foto Getty

- "In Europa c'è ancora molto lavoro da fare". Lo afferma il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, commentando l'esito del vertice europeo di Bruxelles. "Al G8 c'è stato consenso sulla necessità di un approccio più equilibrato, bisogna concentrarsi di più anche in Europa sulla crescita dell'economia e dell'occupazione", ha aggiunto Carney, sottolineando come "questa resti la questione da risolvere".