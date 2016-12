Bimba resta sotto i raggi UV per 12 ore al giorno

- Areesha Shehzad vive a Bradford in Inghilterra, ha due anni e una malattia al fegato. Per sopravvivere deve rimanere sotto i raggi ultravioletti per metà giornata. È affetta dalla sindrome di Crigler-Najjar, un morbo rarissimo di cui soffrono meno di 200 persone al mondo.

Areesha ha una disfunzione genetica legata a un malfunzionamento metabolico. Il suo organismo non produce un enzima fondamentale per mantenere stabili i livelli di bilirubina nel fegato.

Per poter sopravvivere, la bimba deve passare almeno 12 ore al giorno sotto 20 lampade a luci blu. I raggi ultravioletti, infatti, a contatto con i globuli rossi e la pelle della bimba, riescono a distruggere la bilirubina in eccesso. Se i livelli di questa sostanza restano stabili nel suo corpo, Areesha non corre rischi di danni a lungo termine che andrebbero a colpire il suo cervello.

L'infanzia della piccola è comunque segnata. Areesha, costretta a vivere per la metà della giornata nel suo lettino illuminato, spesso non riesce a dormire durante la notte ed è esausta durante il giorno. Ciò significa che la bambina non gioca e non riesce a socializzare con gli altri bambini.

Quando i medici hanno diagnosticato la malattia della bimba è stato uno shock per l'intera famiglia. I genitori sono preoccupati per il futuro di Areesha: "Per una bimba di due anni è un trattamento difficile. Vorremmo che vivesse un'infanzia normale e non sappiamo cosa succederà quando inizierà la scuola, lei è sempre così stanca durante il giorno".