Arriva in Grecia il resort per milionari

- Un Paese a rischio default. Disoccupazione record e consumi ridotti. E poi lo psico-dracma, il rischio che Atene esca dall'euro. Tempi duri per la Grecia. Non per tutti. Vedere il caso del gruppo Aman che ha appena aperto nella penisola del Peloponneso, sul golfo di Argosaronic, Amanzoe, un resort di lusso. Il costo per una notte? Più di 900 euro, quasi il doppio dello stipendio mensile di un operaio greco.

L'hotel ha 38 enormi suite che sono a pochi passi da siti archeologici come Asclepius, Epidaurus, Mycenae, Dendra, Kranidi, Tirynth, Leman e i templi di Hera e Nafplion. Tutte le camere si sviluppano su una piscina privata e una terrazza decorata da rose e bougainville.

I gestori garantiscono che l'Amanzoe (termine che unisce la parola "pace" in sanscrito e "vita" in greco) ridarà slancio al turismo di fascia alta del paese perchè garantisce privacy, un paesaggio mozzafiato e un beach club privato in una delle spiagge più belle del paese. Per i greci si tratta di una presa in giro: anche se volessero spendere il loro salario in una notte di lusso non avrebbero la certezza di poter pagare. Perchè di questi tempi gli stipendi non sono garantiti.