foto Ap/Lapresse Correlati Forbes, Slim è il più ricco del mondo 10:51 - Al suo confronto, anche alcuni magnati europei e americani fanno la figura dei poveri. Gina Rinehart, 58 anni, è la donna più ricca del mondo grazie alle sue attività minerarie in Australia. Secondo la classifica annuale pubblicata dalla Business Review Weekly, il suo patrimonio è pari a 22,6 miliardi di euro, con una crescita al ritmo di un milione e mezzo di euro ogni ora. - Al suo confronto, anche alcuni magnati europei e americani fanno la figura dei poveri. Gina Rinehart, 58 anni, è la donna più ricca del mondo grazie alle sue attività minerarie in Australia. Secondo la classifica annuale pubblicata dalla Business Review Weekly, il suo patrimonio è pari a 22,6 miliardi di euro, con una crescita al ritmo di un milione e mezzo di euro ogni ora.

Al secondo posto, con 2,4 miliardi di euro in meno, l'americana Christy Walton, la vedova che ha ereditato il colosso di grandi magazzini Walmart.



Oltre a controllare l'impero Hancock Prospecting specializzato in minerale di ferro, Rinehart è la prima azionista del gruppo editoriale Fairfax (fra i quotidiani Sydney Morning Herald, The Age, Australian Financial Review e New Zealand Herald), principale concorrente di Rupert Murdoch. "La crescita della sua fortuna è il risultato di investimenti stranieri in nuovi progetti, dell'aumento di produzione e del rialzo di prezzo del minerale di ferro negli ultimi sei mesi", scrive la rivista.



"Se continua il boom minerario, l'apertura di nuove miniere multimiliardarie è quasi inevitabile. Vi è una reale possibilità che Rinehart diventi non solo la donna più ricca, ma la persona più ricca del mondo", è l'analisi degli esperti. La lista dei più ricchi del mondo rimane tuttavia territorio maschile con solo 16 donne fra i top 200. Il messicano Carlos Slim, l'uomo più ricco del mondo secondo Forbes, è avvisato.