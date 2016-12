Caso marò, segnale distensivo dall'India: i due soldati italiani verso l'uscita dal carcere

foto Reuters Correlati Terzi a Tgcom: "Abbiamo l'appoggio di Paesi importanti" 06:49 - Le autorità del Kerala hanno deciso il trasferimento dei marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone dal carcere di Trivandrum ad una struttura di Kochi di gradimento italiano. Lo scrive la stampa indiana. Fonti che hanno chiesto di restare anonime perché il decreto non è ancora stato comunicato alla polizia hanno indicato che la struttura prescelta è la Borstal School, dove i nostri militari andranno con ogni probabilità venerdì. - Le autorità del Kerala hanno deciso il trasferimento dei marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone dal carcere di Trivandrum ad una struttura di Kochi di gradimento italiano. Lo scrive la stampa indiana. Fonti che hanno chiesto di restare anonime perché il decreto non è ancora stato comunicato alla polizia hanno indicato che la struttura prescelta è la Borstal School, dove i nostri militari andranno con ogni probabilità venerdì.

La notizia è stata confermata al The Times of India dal sovrintendente del carcere di Poojapura, B. Pradeep. Nei giorni scorsi la Borstal School, struttura in passato utilizzata per la detenzione di minorenni che si trova vicino all'aeroporto di Kochi, è stata visitata da responsabili della delegazione italiana che ne hanno verificato l'agibilità.



Il trasferimento dovrebbe avvenire domani, giornata cruciale per la sorte di Latorre e Girone. I due dovranno infatti essere presentati al giudice istruttore di Kollam alla scadenza dell'ennesimo periodo di carcerazione giudiziaria, mentre si terrà nell'Alta Corte di Kochi una nuova udienza riguardante la richiesta di libertà dietro cauzione che è stata respinta nei giorni scorsi da due istanze inferiori.



Un responsabile della delegazione italiana che segue in permanenza la vicenda ha detto che "questo trasferimento è una cosa che chiediamo da tempo e che se avverrà sara' positivo. Ma per il momento noi non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione".