foto Ap/Lapresse

21:07

- Il procuratore del tribunale militare di Kef, in Tunisia, ha chiesto la pena di morte per l'ex presidente Zine El Abidine Ben Ali, accusato di concorso in omicidio volontario nella violenta repressione delle proteste antigovernative del gennaio 2011. I disordini portarono poi alla caduta del regime di Ben Ali.