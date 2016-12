Caso Marò, Terzi: "Abbiamo l'appoggio di Paesi importanti"

foto LaPresse 06:49 - "Sulla questione dei maro' abbiamo il sostegno di Paesi importanti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Giulo Terzi, in un'intervista a TgCom24 a margine di una riunione alle Nazioni Unite. Il titolare della Farnesina ha evidenziato come vi siano in corso "discussioni costanti con le autorita' federali (indiane) ed anche a livello dello Stato del Kerala". - "Sulla questione dei maro' abbiamo il sostegno di Paesi importanti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Giulo Terzi, in un'intervista a TgCom24 a margine di una riunione alle Nazioni Unite. Il titolare della Farnesina ha evidenziato come vi siano in corso "discussioni costanti con le autorita' federali (indiane) ed anche a livello dello Stato del Kerala".

Terzi parla dell'evoluzione processuale sul caso dicendo: "ci ha negativamente sorpreso perche' il tipo di imputazione (omicidio, tentato omicidio e associazione a delinquere ndr) e' completamente assurda". Il ministro degli Esteri, in visita al Palazzo di vetro a New York, ha affrontato con il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon e con il presidente dell'assemblea generale Nassir Abdulaziz Al-Nasser, il caso dei maro' italiani detenuti in India. ''Ho notato una marcata preoccupazione anche in questi importantissimi interlocutori'', ha spiegato il ministro che pero' non è voluto entrare nel dettaglio dei colloqui avuti con i vertici dell'Onu.