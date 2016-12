Sciopero metro in Brasile: 5 milioni a piedi

- Chissà cosa avranno pensato gli abitanti di San Paolo questa mattina quando hanno visto le porte di accesso alla metropolitana sbarrate. Sgomento, rabbia e incredulità passati i quali sono stati costretti a prendere un bus o la macchina per andare a lavoro. Ed ecco che il traffico della città è esploso: code chilometriche e più di 5 milioni di persone a piedi.

La causa dello stop della metro è lo sciopero dei funzionari della metropolitana di San Paolo che ha colto di sorpresa gli abitanti della più grande metropoli del Sudamerica. Nessuno ha avuto il tempo di organizzarsi per tempo visto che l'agitazione sindacale è stata decisa attorno alle 4 della notte scorsa (le 9 in Italia) per rivendicare aumenti salariali della categoria. Pochissime le stazioni aperte e blocco della maggioranza delle linee dentro la città e nel resto della regione metropolitana.

Ogni giorno la megalopoli sudamericana è un incubo per gli automobilisti che vanno al lavoro. Ma oggi sembra che sia stato battuto il record storico per le code di macchine: un totale di 202 chilometri. Non solo San Paolo. Lo sciopero ha colpito anche Salvador da Bahia e Belo Horizonte creando però disagi minori.