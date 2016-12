L'Egitto in coda per votare il suo raiis

- Oggi e domani l'Egitto alza la testa e si mette in fila ai seggi elettorali per votare il proprio raiis. A 15 mesi dalla caduta del presidente Mubarak e dopo le legislative vinte dai Fratelli Musulmani, i militari sono ancora a capo del Paese, ma hanno promesso di lasciare il potere ai civili subito dopo questa tornata elettorale.

La giunta militare spera nella vittoria di Ahmed Shafiq, ex militare e ex premier nel regime di Mubarak. Gli elettori musulmani sono divisi tra l’esponente dei Fratelli Musulmani Mohamed Morsi e Abdel Moneim Aboul Foutouh. I candidati sono in tutto 13 ma tra loro spicca l’ex leader della Lega Araba Amr Moussa e il nasseriano Hamdeen Sabbahi.

“Le forze dell’esercito e della polizia sono determinate a far sì che le elezioni e il processo elettorale si svolgano in tutta sicurezza" ha commentato il generale Mohamed El-Assar, membro del Consiglio Supremo della forze armate. "Non permetteremo alcuna violazione della sicurezza all’interno o all’esterno dei seggi, né alcun tentativo di influenzare il processo elettorale o gli elettori”.

Ma, tra islam e democrazia, non manca la tensione. Fonti della sicurezza hanno dichiarato che un poliziotto è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre affiggeva le liste degli elettori all'esterno di un seggio nel quartiere di Shubra, al Cairo. No sono stati stati precisati i motivi della sparatoria. E si teme che questo episodio di violenza non rimarrà isolato.