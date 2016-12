foto Da video

- Alte almeno 1 metro e sessanta centimetri, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, non "ritoccate" e soprattutto illibate. Questi i requisiti essenziali per un concorso tenutosi in Cina, a Guangzhou (la ex Canton) che mette in palio la possibilità di sposare uno fra undici miliardari. Alle prime selezioni hanno partecipato in 2.800 ragazze, ma solo 320 avevano tutte le carte in regola per giungere alla fase finale.