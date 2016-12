foto Ap/Lapresse

06:00

- Le parole di un pastore battista del North Caroline hanno provocato sdegno su internet dopo che è apparsa in rete la sua proposta di rinchiudere gli omosessuali in recinti elettrificati come il bestiame e di tenerceli fino alla morte. Il sermone del reverendo Charles Worleyè è stato ripreso e il video postato su Youtube. Dura la protesta delle associazioni locali che si battono contro la discriminazione degli omosessuali.