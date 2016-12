Ecco il garage da un milione di dollari

- Più di 36mila dollari al metro quadrato, un prezzo alto anche per gli standard degli appartamenti in centro a Manhattan. Eppure in questo posto non ci si può abitare a meno di non voler stare a bordo di un camper. Si tratta infatti del garage privato più caro del mondo: un milione di dollari per un vano largo tre metri e mezzo, lungo sette e alto cinque.

Il garage si trova al numero 66 dell’11esima strada e costa sei volte più di una casa acquistata da una famiglia americana media. La spesa per questo vano equivarrebbe a pagare un biglietto di 115 dollari per un parcheggio in città per 24 anni di fila. Chi crede che non ci sarà la fila per l'acquisto del vano quando in autunno verrà messo sul mercato non conosce i miliardari americani. "Molte celebrità sono alla ricerca di un parcheggio privato", ha detto al New York Post Dolly Lenz, la vice presidente della Prudential Douglas Elliman, l'agenzia immobiliare più famosa d'America. “È un modo per conservare la privacy perchè puoi entrare all’interno della casa con la macchina senza essere visto. È adatto per quelle celebrities che non vogliono farsi riprendere dalle telecamere”.

Il vano, che va bene per una macchina ma può essere ampliato, diventerà proprietà di un residente del palazzo, uno stabile costruito prima della Guerra che si sta convertendo in un condominio di lusso. Secondo gli esperti la cifra esorbitante è un segno del rilancio del mercato immobiliare americano. Ma forse la verità è un’altra. "Gli abitanti di New York sono quel genere di persone in grado di spendere per un parcheggio più di quello che la gente comune spende per una casa", ha detto Robert Knackal, noto agente immobiliare newyorkese. Nella Grande Mela infatti c’è anche il secono garage più caro al mondo: 27 metri quadrati dentro una un attico da 7 milioni di dollari al numero 200 sull'11esima avenue.