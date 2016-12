Gb, una donna al timone di una nave da guerra

- Per la prima volta nella storia della marina britannica una donna è stata nominata al comando di una nave da guerra. Si tratta del capitano di corvetta Sarah West, 40 anni, al timone da oggi della HMS Portland, una fregata del peso di 5 mila tonnellate con 185 membri di equipaggio.

“Prendere il comando della HMS Portland rappresenta il culmine di una carriera di 16 anni trascorsi nella Royal Navy", ha detto il maggiore West, che vanta una lunga esperienza in operazioni di guerra nel Golfo e nei Balcani. “E’ una sfida per la quale mi sono preparata a lungo e per la quale mi sento pronta".

Il nuovo comandante West, com’era prevedibile, ha dovuto superare una concorrenza agguerrita.

Le donne sono state ammesse nella Marina britannica a partire dal 1990 e oggi rappresentano il 9 per cento del personale. Lo scorso dicembre il ministero della Difesa inglese ha autorizzato i marinai donna a salire anche a bordo di sommergibili da guerra, finora territorio esclusivamente maschile, e le prime reclute di sesso femminile si imbarcheranno nei sottomarini Vanguard, a propulsione nucleare, a partire dalla fine del 2013.

Intanto, entro la fine del 2012, il ministero della Difesa ha annunciato che altre tre navi da guerra della Royal Navy saranno affidate alle cure di comandanti donne.