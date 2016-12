foto Ansa 07:13 - Il vizio di bere alcol prima di mettersi al volante gli è costato davvero caro. Un automobilista del Texas è stato condannato a 45 anni di prigione per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riferisce la Cbs online, Stephen Andrew Hall, di Fort Worth, aveva già collezionato cinque condanne per aver guidato dopo aver alzato il gomito. La scorsa estate era stato anche recuperato da un fiume, dove era finito con la sua auto dopo aver bevuto. - Il vizio di bere alcol prima di mettersi al volante gli è costato davvero caro. Un automobilista del Texas è stato condannato a 45 anni di prigione per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riferisce la Cbs online, Stephen Andrew Hall, di Fort Worth, aveva già collezionato cinque condanne per aver guidato dopo aver alzato il gomito. La scorsa estate era stato anche recuperato da un fiume, dove era finito con la sua auto dopo aver bevuto.

Inflessibili i giurati che, riferisce la stessa fonte, hanno impiegato solo quattro minuti per giungere al verdetto di colpevolezza di Hall, che poi ha scelto che fosse un giudice a decidere la condanna.



Il viceprocuratore distrettuale della zona ha affermato che la punizione draconiana ''è adeguata'', considerato che il condannato aveva già commesso più volte lo stesso reato, e inoltre, ''assicura che (Hall) non potrà più guidare sulle nostre strade per davvero molto tempo''.



In base alla legge, il condannato dovrà scontare almeno una quarto della condanna prima di poter chiedere la libertà condizionale.