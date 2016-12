foto Ap/Lapresse

- Il presidente venezuelano Hugo Chavez ha assicurato che, dopo l'ultimo ciclo di radioterapia contro il cancro, si sente meglio "ogni giorno che passa". "Più che come un cavallo, per adempiere i compiti che il popolo mi ha imposto, sto affrontando la situazione come un bufalo", ha ribadito in una telefonata al canale tv statale. In merito alle presidenziali del 7 ottobre, Chavez ha specificato che presenterà la sua candidatura in giugno.