- L'Unione europea condanna "il terribile e brutale" attentato commesso da Al Qaeda a Sana'a, capitale yemenita, nel quale sono morti 96 soldati e 300 sono rimasti feriti. Il capo della diplomazia Ue, Catherine Ashton, ha espresso "profonda preoccupazione per tutti i tentativi di far deragliare la transizione in Yemen". L'Unione Europea, ha sottolineato, è "totalmente impegnata" ad aiutare il presidente yemenita per contrastare il terrorismo.