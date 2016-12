foto Ap/Lapresse

- "Non vi parlerò di Eurobond per non contrariare nessuno prima che se ne parli mercoledì". E' quanto ha premesso il presidente francese, Francois Hollande, in un incontro stampa a margine del vertice Nato a Chicago. Il riferimento di Hollande è al summit informale della Ue di mercoledì dove ha annunciato che presenterà una proposta per eurobbligazioni, nonostante la contrarietà sempre dichiarata della Germania.