- "La Nato esce da Chicago più forte. E' un hub della sicurezza globale". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, esprimendo soddisfazione per i "grandi progressi" ottenuti negli ultimi anni nella lotta contro Al Qaeda in Afghanistan. Obama si è però anche detto "molto preoccupato" per l'attività del gruppo terroristico in Yemen.