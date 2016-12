foto Ap/Lapresse

09:59

- E' di almeno 50 morti il bilancio delle vittime di un attentato kamikaze a Sana'a, nello Yemen, durante le prove per la parata militare organizzata in occasione del 22esimo anniversario dell'unità yemenita. A farsi saltare in aria sarebbe stato un militare che si trovava in mezzo a un folto gruppo di suoi colleghi. Le autorità yemenite puntano il dito contro Al Qaeda, che si sarebbe così vendicata per l'offensiva dell'esercito contro le sue basi.