Londra, torcia olimpica messa all'asta su eBay

foto Afp 09:30 - Neanche il tempo di accendere la torcia e fare il classico giro in staffetta, che alcuni corridori hanno messo all'asta su eBay il simbolo delle Olimpiadi. E' da un po' di tempo che accade tra i tedofori. Stamattina per esempio sul sito è stata messa l'offerta più alta mai pubblicata: 100mila sterline (circa 113mila euro). Offerta che sta crescendo e ora ha raggiunto la cifra di 151mila sterline. C'è chi lo fa per beneficenza e chi per fare cassa. - Neanche il tempo di accendere la torcia e fare il classico giro in staffetta, che alcuni corridori hanno messo all'asta su eBay il simbolo delle Olimpiadi. E' da un po' di tempo che accade tra i tedofori. Stamattina per esempio sul sito è stata messa l'offerta più alta mai pubblicata: 100mila sterline (circa 113mila euro). Offerta che sta crescendo e ora ha raggiunto la cifra di 151mila sterline. C'è chi lo fa per beneficenza e chi per fare cassa.

Andrew Bell, il tedoforo 32enne, che sabato, subito dopo aver portato la sua torcia, l'ha messa in vendita per 100mila sterline, ha affermato: "So che alcuni giudicano l'idea offensiva, ma io non credo, anche perché userò il denaro in maniera 'genuina'". "Ho una famiglia da mandare avanti: un bimbo e una moglie, che è tornata solo da poco al lavoro, dopo la maternità", ha aggiunto.