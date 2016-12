foto Dal Web

- E' stato riattivato in Pakistan l'accesso al servizio di microblogging Twitter poche ore dopo che le autorità locali lo avevano bloccato puntando il dito contro "contenuti blasfemi", in particolare riguardo ad un concorso di caricature su Maometto. Il blocco è durato per circa 12 ore. Un portavoce dell'autorità per le comunicazioni ha precisato di aver ricevuto dal ministero della Tecnologia l'indicazione di riattivare il servizio.