foto Afp Correlati Scontri con la polizia a Chicago 07:22 - Scontri alla manifestazione di protesta contro il vertice Nato di Chicago. Al termine di un corteo che si è snodato pacificamente per la metropoli dell'Illinois, un gruppo di contestatori ha tentato di sfondare il cordone di sicurezza eretto a pochi isolati da McCormick Place, il centro congressi che ospita il summit. Una decina di manifestanti sono stati arrestati e almeno altri tre hanno riportato ferite alla testa.

I disordini sono scoppiati al termine della manifestazione, quando i poliziotti con gli elmetti blu e in tenuta antisommossa hanno fissato un ultimatum a centinaia di attivisti che si rifiutavano di lasciare la zona.



Ci sono stati momenti di tensione, con alcuni giovane che scandivano slogan come "Chiudere la Nato", e poi una carica degli agenti che hanno portato via diversi attivisti tenendoli per mani e piedi. Il corteo, durante il quale attivisti vestiti di nero hanno lanciato bottigliette d'acqua contro gli agenti, era organizzato tra gli altri dalla Coalizione contro Nato e G8.



Scudo antimissile, lanciata la prima fase

Intanto i 28 Paesi della Nato hanno lanciato la prima fase operativa dello scudo antimissilistico al vertice di Chicago, fanno sapere fonti della Nato. "A Lisbona avevamo concordato di creare lo scudo antimissile e oggi a Chicago questo progetto è diventato una realtà", ha dichiarato il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, in un incontro stampa. "E' il primo passo verso un obiettivo di lungo periodo di provvedere una protezione completa per i nostri Paesi e le nostre popolazioni", ha aggiunto Rasmussen.