foto Ap/Lapresse 22:15 - A sorpresa il leader nazionalista Tomislav Nikolic, dato per sconfitto da tutti i sondaggi, ha vinto al ballottaggio elezioni presidenziali in Serbia e come prima dichiarazione annuncia che Belgrado "non si allontanerà dal suo sentiero europeo". L'uscente Boris Tadic, che cercava un terzo mandato, ha riconosciuto la sconfitta. "Mi congratulo con lui per la vittoria, corretta e ben meritata e gli auguro buona fortuna", ha dichiarato Tadic.

"Nikolic avrà di sicuro un compito molto difficile", ha aggiunto Tadic a Belgrado. "Non sono deluso. Abbiamo avuto tempi molto difficili, era logico che gran parte della responsabilità sarebbe caduta sulle mie spalle", ha aggiunto. "Nessuno in Europa in questi quattro anni è rimasto al potere dopo le nuove elezioni".