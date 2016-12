Zuckerberg debutta in borsa e... si sposa

Lunedì 14 maggio il padre del social network più famoso del mondo ha compiuto 28 anni mentre Priscilla ha conseguito la sospirata laurea in pediatria.

Venerdì Mark Zuckerberg ha fatto il suo ingresso a Wall Street per quotare in borsa la sua creatura tra lo sconcerto generale degli azionisti che non hanno gradito il suo look “casual”.

Sabato The Facebook Man stupisce ancora. Per festeggiare l’entrata in borsa ha portato all’altare la sua compagna di una vita.

Mark e Priscilla stavano insieme ormai da dieci anni e hanno scelto una cerimonia intima e anonima per coronare il loro amore. Davanti a circa 100 invitati ignari e stupiti, si sono sposati nella loro casa a Palo Alto, in California e poi hanno continuato i festeggiamenti servendo piatti di sushi del loro ristorante preferito.

L’anello? Un bel gioiello con un semplice rubino disegnato personalmente dallo sposo.

Finalmente un’occasione che ha fatto togliere a Zuckerberg le sue inseparabili sneackers e le sue amatissime T-shirt. Per la cerimonia Mark ha indossato un elegantissimo smocking blu scuro con cravatta e camicia bianca mentre Chan era avvolta da un tradizionale abito bianco con tanto di velo e merletti.

Gli ospiti dicono che il matrimonio era stato programmato da tempo ma ancora non era stata fissata la data, la coppia aspettava solo che Priscilla terminasse i suoi studi.

Zuckerberg e Chan si erano conosciuti ad Harvad e ormai stavano insieme da quasi dieci anni, prima ancora che nel 2004 lui fondasse il suo Facebook. La ragazza ha anche una laurea ad Harvad e per due anni ha insegnato in una scuola elementare, la Harker School di San Josè, prima di decidere di volersi dedicare alla cura dei bambini e iscriversi alla scuola di medicina.